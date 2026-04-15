"Radici d'Arte": a Fossacesia il debutto del Parco Artistico-Botanico d'Abruzzo

Gli alberi malati o pericolosi diventano sculture monumentali: l'idea che trasforma la necessità di abbattimento in un'opportunità culturale

Una partecipazione straordinaria ha accolto al Parco dei Priori di Fossacesia la presentazione di "Radici d'Arte", il progetto promosso dall'omonima associazione di promozione sociale che punta a trasformare gli alberi destinati all'abbattimento in sculture monumentali permanenti negli spazi pubblici.



Il progetto punta alla creazione di un Parco Artistico-Botanico Intercomunale che coinvolga l’intera regione, trovando fin da subito il sostegno convinto degli amministratori locali. Enrico Di Giuseppantonio, Sindaco di Fossacesia, ha sottolineato come: "Radici d’Arte” rappresenti un’iniziativa intelligente. Di Giuseppantonio: «Siamo pronti a sostenerla e ad attivarci concretamente, in linea con l’impegno che Fossacesia ha da sempre profuso nell’alberazione urbana, per la quale abbiamo investito tanto».

Sulla stessa scia Fabio Caravaggio, Sindaco di Rocca San Giovanni, che ha definito la proposta interessante. E ha aggiunto:« Intendiamo condividere e portare avanti insieme "Radici d'Arte", nella consapevolezza che il nostro habitat meriti la massima tutela. Rocca San Giovanni èè come sempre a disposizione e mi auguro che il progetto possa avere degli ottimi risultati».

All’incontro, moderato dalla giornalista Linda Caravaggio, hanno partecipato con interesse anche il Comune di Vasto, rappresentato dall’Assessore all’Ambiente Gabriele Barisano; il Comune di San Vito Chietino con il Vicesindaco Roberto Nardone e il Comune di Paglieta, nella persona del consigliere delegato all’Ambiente, Pierpaolo Scatozza. In sala, tra il pubblico: la Vicesindaca di Fossacesia, Maura Sgrignuoli; l'assessore all'Ambiente di Fossacesia, Umberto Petrosemolo e la consigliera con delega all'agricoltura di Fossacesia, Marina Paolucci.

Il contributo scientifico-culturale èè stato affidato ad Aurelio Manzi, naturalista e botanico, e a Mario Pellegrini, direttore di diverse riserve naturali regionali. Entrambi hanno evidenziato come l’integrazione tra arte, scienza e cultura possa rappresentare un potente strumento di tutela della biodiversitàà e di rigenerazione ecologica.

A illustrare il cuore e l’anima del progetto èè stata la presidentessa Maria Isabel Aganippe, che ha affermato:

«Radici d’Arte parla un linguaggio universale, quello della natura che non muore mai ma muta forma. Vogliamo dimostrare che nella nostra regione nulla va perduto, ma tutto fiorisce ancora. Vi invitiamo a guardare i nostri alberi con occhi nuovi: non una fine, ma il seme di un'ereditàà futura. Il primo Parco Artistico-Botanico d'Abruzzo èè giàà realtàà e attende i suoi visitatori».

Il grande consenso del pubblico ha confermato come la trasformazione dei tronchi in opere d’arte costituisca un segnale di profonda civiltàà e un’importante occasione per educare le nuove generazioni, contribuendo a rendere l’Abruzzo un museo a cielo aperto, dove la memoria della terra resta scolpita nel legno.