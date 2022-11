LA CONTESA” VINCE LA RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO DI CIVITANOVA MARCHE

La nostra compagnia teatrale è riuscita a vincere questo premio confrontandosi con altre 4 compagnia finaliste provenienti da grandi città italiane e quindi ci ha fatto piacere anche dalla provincia sia arrivato un segnale molto forte che ci fa ben sperare per il futuro”.

Lo spettacolo La Contesa di Francesco Maria Angelucci, su musiche originali di Luigi Friotto e con la regia di Carmine Marino, vince la XXIV edizione della Rassegna Nazionale “Caro Teatro 2022” di Civitanova Marche. Domenica 6 novembre, nel suggestivo scenario del Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, si è svolta la cerimonia di premiazione. Oltre all’Associazione Culturale “Il Ponte” di Lanciano, si contendevano il premio altre quattro Compagnie finaliste provenienti da Imperia, Ancona, Salerno e Verona. La qualificata giuria, presieduta dall’attrice, regista e docente teatrale Lucia De Luca, ha decreto la vittoria de “La Contesa” con la seguente motivazione: “Per aver coniugato le varie forme di spettacolo (teatro, danza, musica) attraverso soluzioni registiche di Carmine Marino curate e funzionali al testo originale di Francesco Maria Angelucci. Il tutto coadiuvato da una scenografia altamente dirompente di Filippo Iezzi, dalle coreografie ideate e portate in scena da Nicoletta Damiani, e dalle musiche originali impeccabili di Luigi Friotto perfettamente incastonate nella storia”.

“Una grande emozione – commenta l’autore Francesco Maria Angelucci - ed un prestigioso riconoscimento per uno spettacolo certamente non facile, ma che ha saputo entusiasmare giuria e pubblico”.

“Quello che più ci ha commossi – aggiunge il regista Carmine Marino – è che il pubblico degli abbonati presenti in sala ci ha avvicinati per congratularsi dicendo di condividere pienamente il verdetto della giuria, ritenendo il nostro spettacolo quello che lo ha maggiormente emozionato. Questo è il premio più grande, essere arrivati, con uno spettacolo complesso, al cuore degli spettatori!.La nostra compagnia teatrale è riuscita a vincere questo premio confrontandosi con altre 4 compagnie finaliste provenienti da grandi città italiane e quindi ci ha fatto piacere anche che dalla provincia sia arrivato un segnale molto forte che ci da ben sperare per il futuro”.

Il premio di Civitanova va ad aggiungersi a quelli ricevuti sempre da La Contesa lo scorso anno al Festival Teatramm di Roma (miglior testo, migliore regia, migliore colonna sonora). “Mi piace sottolineare un aspetto importante – conclude il presidente dell’Associazione Carmine Paolini – che da sempre caratterizza la nostra Associazione e cioè quello della collaborazione. La motivazione espressa dalla giuria evidenzia proprio questo: aver saputo coniugare le varie forme di spettacolo (teatro, danza e musica) avvalendoci di professionalità del settore. Non si può pensare di saper fare tutto, ma l’aprirsi a collaborare con altre realtà mettendo da parte personalismi e gelosie, è sempre una mossa vincente”.