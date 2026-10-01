Sicurezza ferroviaria, controlli a tappeto in Abruzzo, Marche e Umbria: 4.098 persone identificate

Bilancio dell’operazione internazionale “Rail Action Week”: 8 persone denunciate, 70 treni scortati e 4 minori rintracciati. A Pescara una denuncia per evasione dai domiciliari

Quattromila98 persone controllate, 8 indagate in stato di libertà, 236 servizi di vigilanza, 70 treni scortati e 4 minori rintracciati. È il bilancio dell’operazione straordinaria “Rail Action Week”, condotta dal personale della Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

L’attività si è svolta dal 21 al 27 settembre 2026 nell’ambito di Railpol, l’associazione internazionale alla quale aderiscono le Polizie ferroviarie e dei trasporti europee. Una settimana di controlli coordinati dedicata alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti pericolosi e delle irregolarità in ambito ferroviario. Nel corso dell’operazione sono stati effettuati anche 17 servizi automontati lungo le linee ferroviarie, in prossimità dei passaggi a livello e nelle stazioni prive di presidio fisso della Polizia Ferroviaria.

Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza dei viaggiatori e alla prevenzione di comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi, come l’attraversamento dei binari, il mancato rispetto delle regole e lo svolgimento di attività vietate che possono mettere a rischio l’esercizio ferroviario e la sicurezza del trasporto. Nell’ambito dell’attività, il personale della Sottosezione Polfer di Pescara ha denunciato una persona per evasione dagli arresti domiciliari. Gli agenti hanno inoltre proceduto nei confronti di un cittadino straniero risultato in posizione irregolare sul territorio dello Stato.

Ad Ancona, invece, il personale del Settore Operativo ha denunciato un cittadino straniero ritenuto responsabile, in concorso, del furto aggravato di un bagaglio avvenuto a bordo di un treno ai danni di una viaggiatrice. Alla settimana di controlli ha collaborato anche il personale di RFI-FS Security, contribuendo alle attività di prevenzione e vigilanza negli ambienti ferroviari. Non sono mancati, infine, i momenti di contatto diretto con i viaggiatori. Gli operatori hanno fornito informazioni e distribuito opuscoli con consigli per viaggiare in sicurezza, con l’obiettivo di sensibilizzare i passeggeri sui comportamenti corretti da adottare in stazioni, sui treni e lungo le infrastrutture ferroviarie.