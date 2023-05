Lanciano, anziana investita da un'auto in via Veneto trasportata in ospedale

L'incidente stamane intorno alle intorno alle 8.30 nei pressi dell'ufficio postale.

Un signora anziana, D.T. 84 anni di Lanciano, è stata investita stamane intorno alle 8.30 a Lanciano all'incrocio tra via Veneto e via Piave. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'Ufficio postale, nel centro cittadino. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un mezzo, un suv BMW, alla cui guida vi era un uomo, P.M. di Lanciano. L'anziana è caduta rovinosamnte a terra. Quando sono giunti i sanitari del 118 era cosciente ma dolorante. Trasportata all'ospedale di Lanciano in codice giallo si trova in osservazione al Pronto soccorso del Renzetti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale di Lanciano.

Notizia in aggiornamento