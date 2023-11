Atessa, rafforzati i servizi di prevenzione e controllo dei carabinieri sul territorio, in 5 giorni rilevate numerose infrazioni

Auto sequestrate e patenti ritirate, decurtati in totale 63 punti alla patente.

Durante la scorsa settimana,dal 1 al 5 novembre 2023, il Comando Compagnia Carabinieri di Atessa ha portato avanti un piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione con zelo straordinario. I carabinieri hanno presidiato le principali arterie di comunicazione, in particolare lungo le S.p 119 e la S.S 652, dimostrando un impegno straordinario per garantire la sicurezza della comunità. I carabinieri hanno messo in atto una serie di controlli che hanno interessato oltre 266 veicoli e circa 280 persone.

La fascia oraria tra le 16.00 e le 20.00 è stata attentamente monitorata, essendo quella maggiormente colpita dai furti in abitazione. Numerose le sanzioni al Codice della Strada contestate. Sono state ritirate ben 5 patenti, e 4 veicoli sono stati sequestrati, uno dei quali a causa della mancanza di assicurazione r.c.a. Inoltre, vari utenti sono stati sanzionati per omessa revisione del veicolo e per aver fatto uso del telefono cellulare durante la guida.

Nel complesso, sono stati persi ben 63 punti della patente da parte dei conducenti sanzionati. Le perquisizioni personali e veicolari condotte hanno portato al sequestro di circa 4 grammi di sostanze stupefacenti, dimostrando il costante impegno dei carabinieri nel contrastare il traffico illegale di droga. Inoltre, due conducenti sono stati sanzionati e hanno visto ritirare la patente di guida in quanto sono stati sorpresi alla guida con tassi alcolemici ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Questi conducenti sono stati segnalati alle autorità competenti per violazione dell'articolo 186 del Codice della Strada. Un ulteriore successo è stato il ritrovamento di un veicolo segnalato come mezzo utilizzato per compiere furti. Alla guida di questo veicolo c'era una donna di 54 anni di Lanciano, che è risultata positiva agli stupefacenti. In seguito a questo episodio, le è stata ritirata la patente di guida, e il veicolo è stato posto sotto sequestro.