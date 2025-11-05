Sulmona, dal 1 dicembre TUA gestirà il trasporto pubblico in città

L’accordo è stato formalizzato oggi nel municipio di Sulmona alla presenza tra gli altri del sindaco *Luca Tirabassi*, dell'assessore ai Trasporti Federica La Porta, del presidente Tua *Gabriele De Angelis e del direttore generale Tua Maxmilian Di Pasquale

SULMONA (05.11.2025) - Una città più verde e un trasporto più rispettoso dell’ambiente: è questa la direzione che il comune di Sulmona ha scelto di intraprendere con l’affidamento della gestione del trasporto pubblico locale a Tua, la società unica di trasporto della Regione Abruzzo.

L’accordo, formalizzato oggi nel municipio di Sulmona alla presenza tra gli altri del sindaco *Luca Tirabassi*, dell'assessore ai Trasporti *Federica La Porta*, del presidente Tua *Gabriele De Angelis* e del direttore generale Tua *Maxmilian Di Pasquale*, segna un passaggio di grande valore per la città e per l’intero territorio peligno, che dal prossimo 1° dicembre 2025 vedrà l’avvio del nuovo servizio di trasporto gestito da Tua.

Con l’ingresso di Tua, Sulmona si prepara ad accogliere una gestione moderna, efficiente e fortemente orientata alla sostenibilità.

Il nuovo servizio prevederà una riorganizzazione complessiva di linee, orari e percorsi, con l’obiettivo di migliorare la puntualità e rispondere in modo più mirato alle esigenze di studenti, lavoratori e cittadini.

Uno dei tratti distintivi del nuovo assetto sarà l’attenzione rivolta all’ambiente: *circa il 40 per cento dei mezzi impiegati sarà a trazione elettrica*, un passo concreto verso una mobilità a basse emissioni e più rispettosa della qualità della vita urbana.

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato il presidente di TUA, *Gabriele De Angelis* – della fiducia che il Comune di Sulmona ha voluto accordarci. Questo incarico rappresenta una sfida importante che affrontiamo con entusiasmo e responsabilità. Il nuovo servizio sarà un modello di efficienza, comfort e sostenibilità, e vogliamo che i cittadini percepiscano fin da subito il cambiamento positivo nella loro quotidianità».

Per il comune di Sulmona, il passaggio a Tua rappresenta una scelta strategica di lungo periodo: unire l’esperienza di della più grande realtà regionale di trasporti alla volontà di costruire un sistema di mobilità urbana più moderna, sicura e vicina alle persone.

Nelle prossime settimane saranno presentati i dettagli del nuovo servizio e le modalità di accesso alle informazioni per l'utenza.