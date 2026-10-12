Poste Italiane, in Abruzzo oltre due milioni di libretti di risparmio e buoni fruttiferi

Abruzzo quinta regione in Italia nel rapporto tra abitanti e risparmio postale: ogni 10 residenti ci sono 8 libretti e 9 buoni fruttiferi. Nelle quattro province risparmi per oltre 11 miliardi di euro: primato nel Chietino.

Ammontano a oltre 11 miliardi di euro i risparmi che gli abruzzesi affidano a Poste Italiane tra buoni fruttiferi e libretti di risparmio. Numeri che fanno dell’Abruzzo la quinta regione in Italia nel rapporto tra abitanti e i due tradizionali prodotti di risparmio, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane. In questa speciale classifica l’Abruzzo è preceduto soltanto dal Molise, dalla Basilicata, dalla Calabria e dalla Campania.

Secondo gli ultimi dati consuntivi del primo semestre del 2026, infatti, in tutta la regione risultano attivi oltre un milione di libretti e un milione e 140mila buoni fruttiferi. Statisticamente il dato rivela che ogni 10 abruzzesi ci sono 8 libretti e 9 buoni fruttiferi. I numeri provinciali. Nel Chietino, su una popolazione di 369mila abitanti sono attivi 308mila libretti (83%) e sottoscritti 401mila buoni postali (109%). Nell’Aquilano, per i 287mila residenti sono attivi 245mila libretti (85%) e sottoscritti 265mila buoni postali (92%). Nel Pescarese, per i circa 312mila residenti sono attivi 248mila libretti (80%) e sottoscritti 247mila buoni postali (79%). Nel Teramano, su una popolazione di circa 300mila abitanti, ci sono 213mila libretti (71%) e 224mila buoni postali (75%). A livello nazionale, sempre nel rapporto tra popolazione e numero di buoni e libretti, tra le 107 province italiane (comprese le città metropolitane), quelle abruzzesi si collocano dal 10° posto di Chieti al 27° di Teramo per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali e dal 19° di L’Aquila al 32° di Teramo per quanto concerne i libretti. In termini economici, primato per la provincia di Chieti (3,7 miliardi di euro tra buoni e libretti), seguita da L’Aquila (2,8 miliardi), Pescara (2,3 miliardi) e Teramo (2,2 miliardi).

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti da Poste Italiane, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale rappresentano da sempre un punto di riferimento per famiglie, giovani e pensionati che desiderano valorizzare i propri risparmi senza rinunciare a flessibilità e accessibilità. I buoni fruttiferi postali consentono di investire in modo sicuro e senza costi di sottoscrizione, gestione o rimborso, con la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del capitale investito e degli interessi maturati. L’offerta comprende diverse tipologie di buoni fruttiferi postali pensate per esigenze differenti. Tra le novità, il “buono premium”, dedicato a chi apporta nuova liquidità, con una durata di un anno e il riconoscimento alla scadenza di un rendimento fisso predeterminato del 3,25% annuo lordo. Può essere sottoscritto in forma dematerializzata in tutti i 472 uffici postali abruzzesi oppure online tramite i canali digitali di Poste Italiane dove, in particolare sul sito www.poste.it, si possono facilmente trovare anche informazioni dettagliate sul risparmio postale e in particolare sulle caratteristiche dei Buoni e dei Libretti.

Accanto ai buoni fruttiferi, i libretti continuano a rappresentare una soluzione particolarmente apprezzata per la gestione quotidiana del risparmio. Non prevedono costi di apertura, gestione o chiusura e consentono di depositare e prelevare somme in modo semplice, mantenendo sempre la disponibilità del denaro. Tra le principali soluzioni disponibili figura il libretto smart, che consente di operare anche attraverso i canali digitali, controllare saldo e movimenti, sottoscrivere buoni fruttiferi postali dematerializzati e accedere ai “depositi supersmart”, formule di accantonamento che consentono di ottenere rendimenti dedicati in base alle caratteristiche del risparmiatore. La crescente digitalizzazione dei servizi consente inoltre ai titolari di libretto smart abilitati all’operatività online di effettuare operazioni direttamente da App e dagli ATM Postamat (373 in Abruzzo), anche senza l’utilizzo della carta libretto.