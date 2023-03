Lega a Congresso, Eliana Morgante eletto segretario provinciale dell'Aquila

Al Congresso erano presenti il sottosegretario Luigi D'Eramo e il Vicepresidente Emanuele Imprudente.

Nel congresso provinciale del partito di Matteo Salvini, svoltosi a L’Aquila alla presenza del Segretario Regionale il Sottosegretario di Stato Luigi D'Eramo e del Vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, i militanti all'unanimità hanno confermato la professoressa Eliana Morgante, consigliera comunale di Celano e presidente ADSU L’Aquila, segretaria provinciale del partito.

Nel corso del congresso sono stati eletti sempre all’unanimità anche i sei componenti del consiglio direttivo: si tratta di Nicola De Simone, Salvatore Esposito, Pamela Di Iorio, Fabrizio Taranta, Daniele Ferella, Giorgio Fioravanti.

“Ringrazio profondamente tutti i militanti e gli amministratori locali per aver confermato la fiducia nei miei confronti in questo importante incarico. Sono sicura che riusciremo a declinare tutti i progetti utili a valorizzare le aree interne anche con il prezioso aiuto dei nostri rappresentanti istituzionali. Inclusione e sviluppo sono le parole chiave del mio mandato”. Così in una nota la neo segretaria, Eliana Morgante, professoressa e già coordinatrice del partito nella marsica, a margine della riunione presieduta dal consigliere regionale Fabrizio Montepara