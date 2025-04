Lavoro: Tiziana Magnacca, sul fronte occupazionale Abruzzo regione in salute

Alla vigilia del Primo Maggio l'assessore regionale al lavoro e attività produttive snocciola dati importanti: "tasso di occupazione mai così alto con il 61,2% degli occupati in regione, pari a oltre 508 mila lavoratori in attività, e con un tasso di disoccupazione che è sceso, nel 2024, al 7,2% dall’8,3% del 2023."

Segnali “positivi e incoraggianti“ arrivano dal mercato del lavoro abruzzese che fa registrare trend di crescita costanti per tutto il 2024. A diffondere i dati è stato l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, alla vigilia del Primo maggio, occasione per fare il punto sullo stato occupazionale della regione e sulle politiche attive che l’assessorato ha programmato.

Ed è proprio sul fronte occupazionale che si sono raggiunti risultati positivi, “a cominciare – sottolinea l’assessore Magnacca – dal tasso di occupazione mai così alto con il 61,2% degli occupati in regione, pari a oltre 508 mila lavoratori in attività, e con un tasso di disoccupazione che è sceso, nel 2024, al 7,2% dall’8,3% del 2023. Nonostante la crisi che sta affrontando l’Automotive, abbiamo altri comparti del settore industriale che stanno crescendo e che stanno favorendo l’occupazione. Disaggregando il dato, si nota come il tasso di disoccupazione femminile sia passato in un solo anno dal 9 al 7,9%."

"Siamo del resto consapevoli che il mercato del lavoro ha situazioni di criticità, per fattori a noi estranei, nel settore dell’Automotive a tal proposito la Regione Abruzzo ha nuovamente chiesto la cassa integrazione speciale per il comparto in sede di Commissione lavoro delle Conferenza Stato-Regioni. Eppure, nel metalmeccanico, anche se non ci sono stati picchi di occupazione, sono stati mantenuti i livelli occupazionali, anche se segnati da un ricorso frequente alla cassa integrazione”.

"Nel suo complesso, dunque, il 2024 dell’occupazione è un anno positivo, con punte straordinarie registrate nell’ultimo quadrimestre quando il tasso di disoccupazione è arrivato al 5,2%, ben al sotto del dato nazionale. Sui comparti produttivi, si registra un’offerta sostenuta proveniente dall’edilizia e dall’agricoltura e, nel complesso, la capacità dell’intero territorio regionale di muoversi alla stessa velocità. I dati sugli avviamenti al lavoro indicano un comportamento delle quattro province allineato ed omogeneo a dimostrazione di una regione attiva, seppur ognuna con la propria vocazione produttiva, che “evidenzia sul fronte occupazionale la capacità di ognuna di dare risultati importanti a dimostrazione di un tessuto coeso. Relativamente agli inattivi e ai NEET – specifica l’assessore – i dati dicono che prosegue il trend in diminuzione”.

Sul fronte della programmazione, “Abbiamo risorse e idee per segnare una svolta – puntualizza l’assessore al Lavoro – a cominciare dall’utilizzo di 19 milioni di risorse nazionali che gli uffici del Dipartimento sono riusciti a recuperare e che serviranno a finanziare progetti occupazionali rivolti ai giovani. È prossima – ha annunciato Tiziana Magnacca – la riforma del tirocinio extracurriculare il cui compenso passa da 600 a 800 euro. Con gli stessi fondi recuperati finanzieremo i progetti dei comuni che prevedono l’utilizzo di lavoratori over 55 espulsi dal mondo del lavoro”. Dati sono stati forniti anche sul fronte dell’FSE-Lavoro. “Con l’avviso che prevede incentivi alle aziende che assumono sono stati perfezionati 2067 contratti di lavoro, di cui 178 a tempo determinato e 1979 a tempo indeterminato. È nostra intenzione incrementare di altri 4 milioni il fondo incentivi. Con l’FSE, inoltre, abbiamo intenzione di finanziare per 19 milioni di euro la formazione dei singoli cittadini che intendono entrare nel mondo del lavoro, prestando attenzione alle richieste di figure professionali provenienti dalle aziende abruzzesi”. Chiusura con il programma GOL, finanziato con il PNRR: “Dal 2022 sono stati circa 60 mila i disoccupati presi in carico – ha concluso l’assessore Magnacca e, – dopo uno stop di 18 mesi, dal marzo scorso sono ripresi i corsi di formazione che vedono impegnati circa 4500 beneficiari”.