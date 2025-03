Il Movimento 5 Stelle Abruzzo aderisce alla manifestazione contro l’aumento delle tasse previsto dalla Giunta Marsilio

Il Movimento 5 Stelle Abruzzo ha annunciato ufficialmente la sua adesione alla manifestazione di protesta indetta dai sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, che si terrà giovedì 3 aprile davanti al Palazzo dell’Emiciclo, in concomitanza con la sessione del Consiglio regionale. Al centro della protesta, l’approvazione da parte della maggioranza di destra di un provvedimento che prevede un aumento delle tasse per i cittadini abruzzesi.

Secondo il Movimento 5 Stelle, l’operato della Giunta di Marco Marsilio è stato bocciato anche dal Ministero della Sanità, e la situazione attuale è definita "inaccettabile". "Non sono i cittadini abruzzesi che devono farsi carico delle inefficienze e degli sprechi dell’attuale amministrazione regionale", affermano i rappresentanti del M5S, sottolineando che la manovra fiscale è una misura che danneggia ulteriormente la popolazione.

Il partito denuncia, inoltre, il disatteso impegno di non aumentare le tasse, le promesse non mantenute sul diritto a cure dignitose e il fallimento delle promesse elettorali. "Con la destra, più tasse e meno diritto alla salute", si legge in una nota del Movimento 5 Stelle. "I cittadini abruzzesi sono costretti a pagare il privato per avere accesso a cure tempestive, un'ulteriore beffa dopo il danno subito."

Il M5S chiede un’assunzione di responsabilità da parte della Giunta e le dimissioni immediate degli esponenti regionali, ritenendo che la manovra fiscale serva solo a "vessare" i cittadini. La mobilitazione pacifica, secondo il partito, è l’unico strumento per esprimere il dissenso contro una politica che penalizza la popolazione.

"È fondamentale essere presenti e manifestare il nostro disaccordo in modo pacifico. Il Movimento 5 Stelle c'è, al fianco di chi lotta per un Abruzzo migliore", concludono i rappresentanti del partito.