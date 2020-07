Fratelli d'Italia, Venerdì Giorgia Meloni in Abruzzo per fare un bilancio dei risultati ottenuti dal partito sul territorio regionale

Lo annuncia il coordinatore regionale,Etel Sigismondi, che sottolinea: Tanti e di rilievo gli obiettivi colti grazie al lavoro svolto dal presidente Marsilio.

Venerdì 31 luglio, alle ore 12, La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, terrà una conferenza stampa all’Aquila, presso l’Emiciclo, per sottolineare i risultati ottenuti in Abruzzo dal Governo regionale guidato dal presidente Marco Marsilio.Lo annuncia, con una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etel Sigismondi.

“La presenza di Giorgia Meloni in Abruzzo – spiega il coordinatore regionale di FdI Etel Sigismondi – rappresenterà un importante momento di riflessione per evidenziare i pregevoli risultati ottenuti grazie al grande lavoro svolto in questi mesi dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal gruppo consiliare regionale di FdI e dai nostri amministratori locali. Sono tanti e di rilievo gli obiettivi colti – continua Sigismondi – soprattutto perché i cittadini abruzzesi hanno avuto modo di apprezzare la netta inversione di tendenza rispetto agli anni passati, quando la politica era fatta soltanto di slogan privi di contenuti e promesse puntualmente disattese. Gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia, invece, si sono distinti per la concretezza mostrata nell’azione politico-amministrativa, come certificato anche dal sondaggio pubblicato recentemente dal Sole24 in cui si evidenzia l’alto gradimento riscosso dal presidente Marsilio e dai nostri sindaci nei capoluoghi di regione e provincia, Pierluigi Biondi e Umberto Di Primio. Tutto ciò a conferma di come la crescita di consensi di Fratelli d’Italia sia dovuta alla serietà e alla coerenza della nostra leader e del nostro gruppo parlamentare, all'attenzione e al costante e caparbio impegno che hanno manifestato in favore della nostra regione rispetto a un governo nazionale che trascura colpevolmente l'Abruzzo, con particolare riferimento a due argomenti che per noi hanno una forte valenza strategica: il potenziamento delle infrastrutture e la ricostruzione post sisma, che procede troppo lentamente. Un aumento di consensi – conclude il coordinatore regionale di FdI – ottenuta anche dalla risolutezza con cui la nostra classe dirigente locale, ogni volta che è messa alla prova dagli elettori, affronta e governa problematiche complesse. Ed è con questo spirito che ci prepariamo ad affrontare le prossime competizioni elettorali”.