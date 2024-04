Abruzzo, Sigismondi: Un orgoglio ospitare la Conferenza Programmatica nazionale in Abruzzo, a Pescara

"Questo evento rappresenta un momento fondamentale per illustrare il nostro programma e le nostre proposte in vista delle prossime elezioni europee".

“Siamo orgogliosi che dal 26 al 28 aprile l'Abruzzo ospiterà la conferenza programmatica nazionale di Fratelli d’Italia dal titolo ‘L’Italia cambia l’Europa’ nel suggestivo scenario di piazza I Maggio a Pescara. Questo evento rappresenta un momento fondamentale per illustrare il nostro programma e le nostre proposte in vista delle prossime elezioni europee. La conferenza vedrà la partecipazione di importanti esponenti del nostro partito e del Governo, oltre a numerosi ospiti che contribuiranno ai dibattiti e delegati da tutta Italia."

"La Conferenza culminerà, domenica, con l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Grazie a Fratelli d’Italia, i riflettori della politica nazionale saranno ancora una volta puntati sull'Abruzzo. A differenza dei partiti del centrosinistra, che si ricordano della nostra regione solo nel periodo elettorale, il nostro partito dimostra una costante attenzione per la nostra terra. Ringrazio la dirigenza nazionale di Fratelli d’Italia per aver scelto l'Abruzzo come sede di questo importante evento, a partire dall'onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione, e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente in queste settimane per rendere possibile questa straordinaria manifestazione”. Lo dichiara il senatore abruzzese e segretario regionale FdI, Etelwardo Sigismondi. Roma, 24 aprile 2024