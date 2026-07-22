Fiera di Lanciano, Futuro Nazionale incalza Paolini: «Basta logiche di partito, per la presidenza serve competenza»

Una piazza gremita, una sala consiliare affollata e l’annuncio di un nuovo assetto politico all’interno del Comune di Pescara. È stata una giornata di grande partecipazione per Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, arrivato in città per ufficializzare l’adesione al movimento dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta. L’ingresso dei due amministratori segna anche la nascita del nuovo gruppo consiliare di Futuro Nazionale a Palazzo di Città, che farà il suo esordio nella prossima seduta dell’assise civica. La visita del presidente del movimento ed europarlamentare ha richiamato numerosi simpatizzanti, militanti e cittadini. Ad accogliere Vannacci, nella sala consiliare del Comune, anche il deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso e il sindaco di Notaresco Tony Di Gianvittorio, tra i primi amministratori abruzzesi ad aderire al progetto politico. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i temi al centro dell’azione di Futuro Nazionale: sicurezza urbana, controllo dell’immigrazione irregolare, valorizzazione del merito, difesa della famiglia tradizionale, tutela della vita, riduzione della pressione fiscale e rilancio dei territori. Un’agenda politica che punta, secondo i rappresentanti del movimento, a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. Nel pomeriggio, dalle 18.30, Vannacci ha poi incontrato i sostenitori in piazza Sacro Cuore, dove si è svolto un comizio davanti a una folla numerosa. L’iniziativa è stata accompagnata anche dalla presenza di manifestanti contrari al progetto politico di Futuro Nazionale, con momenti di contestazione. «Ringrazio Pescara per la straordinaria accoglienza che mi ha riservato – ha detto Vannacci dal palco –. Ai tanti giovani presenti dico che Futuro Nazionale è dalla loro parte, per creare le condizioni affinché possano costruire il proprio futuro in Italia senza essere costretti ad andare via». Al termine dell’intervento, il presidente di Futuro Nazionale si è fermato tra la gente per diversi minuti, firmando copie del suo libro “Il Mondo al Contrario”, scattando fotografie e dialogando con cittadini e sostenitori. A spiegare le ragioni dell’adesione è stato il consigliere comunale Cristian Orta: «La grande partecipazione testimonia l’interesse crescente verso il progetto di Futuro Nazionale e la volontà di tanti cittadini di contribuire alla costruzione di un’alternativa politica radicata nei valori dell’identità, del buon governo e della vicinanza ai territori». Anche Valeria Toppetti ha sottolineato la scelta come un percorso per «restituire fiducia ai cittadini di Pescara e tracciare una strada affidabile per dare risposte concrete al territorio». L’appuntamento pescarese rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di radicamento di Futuro Nazionale in Abruzzo, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la propria presenza nelle istituzioni locali e prepararsi ai prossimi appuntamenti politici.