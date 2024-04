Scarsità Idrica, il Deputato Guerino Testa annuncia per L'Abruzzo impegno di 42milioni da Commissario straordinario Nazionale

Il provvedimento, recepisce due progetti avanzati da Aca Spa, per 30 Mln e Sasi Spa per 12 mln

"Tra le priorità previste nella seconda relazione della cabina di regia istituita con il decreto Siccità, è inserito un intervento di 42 milioni di euro a favore della regione Abruzzo per il contrasto della scarsità idrica". Lo rende noto il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa.

"Ho avuto garanzia di tale importante impegno assunto - riferisce Testa - durante l'odierno incontro con il commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, che ha redatto la succitata relazione.

Il provvedimento, che recepisce due progetti avanzati da Aca Spa (30 Mln) e Sasi Spa (12 Mln) - precisa il parlamentare FdI - riguarda, in particolare, il secondo lotto del raddoppio dell’adduttrice Giardino che, ove finanziato, consentirà di fronteggiare ulteriormente il crescente fabbisogno idrico e la sempre maggiore scarsità d'acqua dell'area di riferimento. Ringrazio il Commissario per l'attenzione dedicata al rilevante tema che continuerò a monitorare anche in vista dell'imminente stagione estiva", conclude Testa.