Il noto cantante Il nuovo tour con l'orchestra partirà nella primavera del 2023

Partirà in primavera il nuovo tour di Niccolò Fabi che dopo il successo del suo recente concerto in una gremita Arena di Verona, riprenderà il suo giro per la gioia dei suoi innumerevoli fans. La novità sarà che Fabi da aprile 2023 sarà accompagnato nelle sue esibizioni nei teatri per la prima volta dall'orchestra. Il tour che paretirà da Bologna il 17 Aprile, raggiungerà anche l'Abruzzo: appuntamento al Teatro Massimo di Pescara per sabato 6 maggio alle 21.