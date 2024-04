Torna il Festival canoro Due Note a Vasto, gli artisti potranno partecipare anche al contest di radio Delta1

Ci si potrà iscrivere fino al 25 Aprile. Gli artisti che hanno già pubblicato un disco potranno ascoltarlo su radio Delta 1 e poi esibirsi il 25 Maggio sul palco del Festival Due Note Vasto

Il Festival canoro "Due Note a Vasto" è pronto a scaldare i motori per la sua prossima edizione, in programma il 25 maggio prossimo. L'evento trasformerà il suggestivo piazzale antistante la chiesa di San Giovanni Bosco in un palcoscenico importante per gli artisti che vorranno farsi conoscere con le loro canzoni e le loro interpretazioni musicali, durante una vera e propria maratona, dove quest'anno ci sarà anche l'importante collaborazione di Radio Delta 1, la radio regionale storica e blasonata, conosciuta non solo in Abruzzo, dove ha sede, ma seguita anche nelle regioni Marche, Molise, Puglia e in Dab nel Lazio, da tantissimi ascoltatori grazie al successo delle sue trasmissioni, condotte in diretta da speaker molto amati. Una emittente radiofonica che da 46 anni colleziona numeri record di ascolto, che vede la direzione artistica di Massimo Di Lecce e la guida virtuosa dell'editore Enzo Galante.

Per coloro che sognano di essere protagonisti di questa straordinaria manifestazione, ci sono due strade possibili. Gli artisti emergenti che hanno già pubblicato dei dischi avranno l'opportunità di partecipare al contest di Radio Delta 1 denominato "1 x Delta1". I loro pezzi saranno trasmessi in radio e poi proposti sul palco di "Due Note a Vasto". Per gli artisti che invece non hanno ancora pubblicato dischi e non dispongono di un progetto discografico, è possibile partecipare iscrivendosi direttamente al contest organizzato dal festival Due Note Vasto. L'evento rappresenta un'opportunità unica per emergere e confrontarsi con altri talenti su un palco di prestigio, supportati da una produzione di alto livello, ma anche di farsi conoscere attraverso le frequenze di radio Delta 1, un vero e proprio privilegio al quale ambiscono tutti gli artisti che credono nel loro talento e vogliono avere successo. Il regolamento per l'iscrizione al contest è disponibile sul sito ufficiale dell'evento al seguente link: https://duenoteavasto.it/regolamento/. Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 25 aprile 2024 all'indirizzo email: duenoteavasto@gmail.com