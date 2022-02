Lanciano, ecco i primi contratti per gli allievi del corso ITS Academy Meccanica Abruzzo in collaborazione con Adecco

Con i contratti di apprendistato i talenti rimangono in Abruzzo

Dopo un periodo intensivo di formazione in aula sulle principali materie tecniche e soft skill, per 21 allievi del corso biennale ITS di “automazione e meccatronica”, che ha preso avvio ad ottobre dello scorso anno, partiranno i primi contratti di lavoro in apprendistato di alta formazione che li vedranno inseriti nelle aziende che hanno aderito al progetto.

L’iniziativa è stata presentata alla presenza di Paolo Raschiatore Presidente dell’ITS Academy Sistema Meccanica Abruzzo, Antonio Maffei Coordinatore della Fondazione, Angelina Coletta People Advisor Ops Abruzzo Molise di Adecco e Giampiero Scarpone dell’azienda OSLV di Teramo partecipante al Progetto.

“Il corso, alla sua seconda edizione – afferma Paolo Raschiatore - è il frutto di una collaborazione tra Fondazione ITS Meccanica Abruzzo, ADECCO Italia e un gruppo importante di aziende della regione Abruzzo: questa sinergia è l’arma vincente per erogare una formazione che risponda alla crescente richiesta di tecnici specializzati da parte del tessuto produttivo regionale.”

“E’ stato progettato un percorso “duale” che vedrà i ragazzi impegnati 3 settimane in azienda, tra formazione on the job e lavoro, e 1 settimana al mese in aula – afferma Antonio Maffei– al fine di preparare un tecnico a tutto tondo con una coerenza importante tra il modello formativo e le aspettative delle aziende. E’ un modo – aggiunge- per trattenere sul territorio i giovani talenti, provenienti da tutte le province abruzzesi ed alcuni finanche dal vicino Molise, e dare loro l'opportunità di essere inseriti fin da subito nel mondo del lavoro, costruendosi un prezioso bagaglio formativo per il loro futuro professionale.”

Il rapporto, che sin dalla sua fondazione Adecco ha avuto con l’ITS Sistema meccanica - ha aggiunto Angelina Coletta - si configura il tandem perfetto per la creazione di un percorso professionalizzante unico, con un programma declinato per rispondere non solo ad aziende di un unico settore ma di settori diversi, aumentando in questo modo le opportunità per i partecipanti e formarli con competenze multi-settoriali. Infatti, con Adecco si è partiti da un’analisi di mercato con lo scopo di dare risposta ad un gap formativo manifestato dalle aziende di diversi settori, ma tutte utilizzatrici di automazione e tecnologie industria 4.0. Individuate le aziende, sono state avviate le fasi di reclutamento dei ragazzi attraverso percorsi di assesment, colloqui e selezioni, anche da parte delle aziende partecipanti al programma, per individuare i candidati con la giusta motivazione e preparazione di base, idonei al percorso.