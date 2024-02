Violenza sui minori, giornata conclusiva Progetto Mondo blu, Dalle nostre ferite sbocceranno farfalle

Protagonisti i ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi “Don Bosco", "D’Annunzio" e "Don Milani" di Lanciano, che sono stati coinvolti in un percorso volto a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate alle violenze sui minori.

“Dalle nostre ferite sbocceranno farfalle” È il titolo della giornata conclusiva del progetto “Mondo Blu”, finanziato dal Dipartimento delle Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione di progetti volti alla protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale - Linea B “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”.

L'iniziativa, sposata in pieno dall'Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Lanciano, ha visto come partner l'associazione Dafnè onlus. All’evento di oggi hanno partecipato i ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi “Don Bosco", "D’Annunzio" e "Don Milani" di Lanciano, che sono stati coinvolti in un percorso volto a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate alle violenze sui minori.

Le azioni progettuali hanno visto il consolidamento della rete antiviolenza con gli attori pubblici e privati impegnati nella prevenzione, contrasto e protezione minori vittime di violenza. Mondo blu ha preso il via lo scorso anno con 13 incontri formativi per l’attivazione di strategie di rilevazione di situazioni di pregiudizio e di maltrattamento rivolti a tutti da parte dei numerosi professionisti che quotidianamente sono a contatto con il mondo dei minori. "Dalle nostre ferite sbocceranno farfalle" Un titolo scelto proprio dai giovani in occasione della I^ Giornata sulla Responsabilità Sociale per la protezione e la tutela delle bambine e dei bambini. All’evento di oggi è stato riservato un momento speciale per far conoscere gli strumenti musicali. La musica che unisce e che include, in linea con la mission della scuola Civica di Musica di Lanciano, guidata dal presidente Roberto De Grandis Bellissima la mostra dei lavori svolti dagli studenti sul tema della violenza e il disagio giovanile.