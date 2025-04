Aielli accoglie Patrick Zaki: un incontro di libertà, arte e solidarietà

Il prossimo 10 maggio 2025, alle ore 10:00, Patrick Zaki sarà ad Aielli, nella Sala Don Gaetano Tantalo, in occasione del convegno: "Diritti umani, tra memoria e futuro"

"Nel 2020, tra i vicoli del nostro borgo, il volto di Patrick Zaki prese forma su un muro grazie al talento dell'artista Maria Angelica Mazzulli. Con quel murale volevamo lanciare un messaggio chiaro: anche da un piccolo paese d’Abruzzo, la voce della solidarietà poteva arrivare lontano." Lo rende noto il comune di Aielli.

"Era il nostro modo per dire a Patrick che non era solo. Patrick Zaki, giovane ricercatore egiziano, fu arrestato nel febbraio del 2020 dagli agenti dei servizi segreti egiziani, al suo rientro in patria dopo un periodo di studi all’Università di Bologna. Accusato di voler sovvertire l'ordine costituito, Patrick subì ore di torture e interrogatori, legati anche ai suoi legami con l'Italia e con la famiglia di Giulio Regeni. Oggi, con immenso orgoglio, annunciamo che il prossimo 10 maggio 2025, alle ore 10:00, Patrick Zaki sarà nostro ospite ad Aielli, presso la Sala Don Gaetano Tantalo, in occasione del convegno: "Diritti umani, tra memoria e futuro".

Durante l'incontro interverranno: Patrick Zaki Laika, street artist Renata De Rugeris Juarez, del Comitato Internazionale di Amnesty International Alcune classi del Liceo Statale B. Croce A moderare l'evento sarà la professoressa Giovanna Visci.

"Sarà anche l’occasione per consegnare a Patrick Zaki un pannello con la riproduzione del murale a lui dedicato, realizzato da Maria Angelica Mazzulli. A donarglielo sarà la madre dell’artista, impossibilitata a partecipare personalmente per motivi di lavoro. Questa giornata rappresenta un nuovo capitolo della storia di Aielli: una storia fatta di idee, coraggio e speranza, che ci insegna come anche le realtà più piccole possano sostenere chi lotta per i diritti e per la libertà".