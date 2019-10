Presentato il nuovo libro di Giovanni Legnini e Daniele Piccione: I poteri pubblici nell’età del disincanto

Venerdì 8 novembre, nella scuola primaria L. Da Vinci, via L. Da Vinci, a Silvi in provincia di Teramo, si terrà il seminario “LA VOCE NASCOSTA”, promosso e organizzato dall’AIMUSE. Tra i relatori la psicologa e psicoterapeuta, esperta in mutismo selettivo, Dottoressa Marta Di Meo.