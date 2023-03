Giornata della Donna, a Lanciano incontro promosso dal CIF

L'amministrazione comunale di Rocca San Giovanni e il Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi hanno dato vita ad un interessante ed emozionante momento di riflessione sull'universo "Donna" per analizzare le conquiste fatte, i diritti ottenuti e quanto ancora ci sia da fare. L'iniziativa ha visto la presenza di personalità del mondo dell'imprenditoria, della Cultura, della Scuola e della Sanità al femminile, che hanno raccontato le loro esperienze, non prive di difficoltà, che hanno permesso loro di raggiungere importanti traguardi. Donne mosse tutte dagli stessi elementi di forza, la tenacia, la passione e la volontà di non arrendersi mai.