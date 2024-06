Madre e figlia travolte da un convoglio, tragedia alla stazione di Montesilvano

Non si esclude il gesto volontario

Tragedia questa sera, intorno alle 18.30, sulla linea Ferroviaria Adriatica nei pressi della stazione di Montesilvano.

Due donne, sembra madre e figlia, sono state travolte e uccise da un treno in transito. Le due secondo alcune testimonianze erano mano nella mano quando sono giunte in stazione. Non si esclude il gesto volontario. Sul posto i sanitari del 117 con le ambulanze e le forze dell'ordine. Indagano la Polfer di Pescara e di Ancona. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra Montesilvano e Silvi da oltre un’ora per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.indagano Polizia Ferroviaria di Pescara e Ancona