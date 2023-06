Torino di Sangro, incidente mortale in autostrada A14, camion piomba sul cantiere, un morto e otto feriti

Morto sul colpo il conducente del tir, illeso il figlio che dormiva nella cabina al momento del terribile schianto

Tragedia la scorsa notte lungo l'autostrada A14 nel tratto tra Vasto Nord e Val di Sangro, dove si è verificato un grave incidente che ha causato la morte di un autista di camion e il ferimento di otto operai che erano al lavoro nel cantiere. Il camion, per motivi ancora da accertare, ha invaso l'area del cantiere a forte velocità, investendo gli operai che si trovavano sul posto. Dopo aver percorso diversi metri nel lungo cantiere, il mezzo pesante ha terminato la sua corsa impattando contro un rimorchio fermo che era carico di barriere in cemento.

L'incidente è stato devastante, non lasciando scampo al conducente del camion, un uomo di 45 anni che è deceduto sul colpo. Fortunatamente, il figlio che si trovava nella cabina del mezzo è rimasto illeso poiché stava dormendo al momento dell'incidente. I feriti sono tutti operai che stavano lavorando nel cantiere notturno dell'A14 al momento dell'incidente.

Sono stati prontamente soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati in vari ospedali della zona, tra Vasto, Pescara e Chieti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza dell'area e la Polizia Autostradale per effettuare i rilievi necessari. La tratta interessata è rimasta chiusa durante tutta la notte e riaperta al traffico solo questa mattina alle 7.30. Autostrade per l'Italia ha confermato che il cantiere era stato adeguatamente segnalato e che si trattava di lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione. La dinamica esatta dell'incidente è ancora oggetto di indagini da parte della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il camion abbia invaso l'area del cantiere senza segni di frenata, impattando contro un altro veicolo presente per proteggere gli operai.