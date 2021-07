04/07/2021 - Redazione AbruzzoinVideo

Anche oggi non si registrano decessi. Scendono a 21 i ricoverati in area medica e resta un solo ricoverato in terapia intensiva.

Oggi in Abruzzo si regsitrano 25 nuovi positivi al Covid-19 (di età compresa tra 8 e 87 anni). 7 nell'Aquilano, 5 nel Chietino, 1 nel Pescarese, 12 nel Teramano. Sono stati eseguiti 1979 tamponi molecolari e 3144 test antigenici. Non si registra alcun deceduto. 71526 sono guariti (invariato rispetto a ieri ), 911 gli attualmente positivi (+25), 21 ricoverati in area medica (-1), 1 in terapia intensiva (invariato), 889 in isolamento domiciliare (+26). (f.f.)