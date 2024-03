Sull’incidente aperta un’inchiesta.

La procura di Avezzano ha aperto un'inchiesta dopo la morte, avvenuta ieri pomeriggio, di un uomo di 54 anni finito mentre era in sella alla sua moto contro una vettura parcheggiata. Il dramma è avvenuto a Carsoli.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello scontro le cui cause sono da chiarire.

Sull'incidente indagano i carabinieri.