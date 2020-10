Vertenza Betafence di Tortoreto, Marsilio: obiettivo evitare delocalizzazione all'estero

Il presidente della Regione Abruzzo torna a sollecitare l'intervento del Governo.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi a L'Aquila, a Palazzo Silone, i segretari della Fim-Cisl, Marco Boccanera, e della Fiom-Cgil Mirco D'Ignazio per affrontare ancora una volta le questioni legate al futuro della Betafence di Tortoreto. All'incontro hanno partecipato anche i consiglieri regionali Dino Pepe ed Emiliano di Matteo. “Il nostro intento è quello di mantenere alta l’attenzione nei confronti della Betafence al fine di trovare una soluzione positiva ed evitare la delocalizzazione all’estero – ha dichiarato il presidente Marsilio – per questo motivo torniamo a sollecitare il Mise affinché si attivi concretamente coinvolgendo anche il fondo Carlyle attraverso Marco De Benedetti. Speriamo anche che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha incontrato una delegazione di lavoratori in occasione della sua recente visita a Teramo, si faccia promotore in difesa dell’industria teramana che pur realizzando importanti profitti sembra destinata a una triste fine”.