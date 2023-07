Vasto, presentato il progetto Pinqua per la riqualificazione di 2 parchi.

Grande attenzione della Regione Abruzzo verso la città di Vasto: presentato il progetto Pinqua per la riqualificazione del Parco comunale Giuseppe Spataro e del Parco in Via Salvo D’Acquisto, con un finanziamento di oltre 900.000 € destinato alla nostra comunità.

"Grazie alla determinazione del presidente Marsilio e dell'assessore Campitelli nell'attrarre finanziamenti, queste due zone verdi cittadine saranno completamente trasformate, dotate di nuove strutture e aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, oltre a nuovi arredi urbani per offrire servizi sempre più completi ai residenti. L'abbandono delle aree verdi della città, spesso oggetto di lamentele da parte dei cittadini, verrà finalmente risolto grazie all'intervento della Regione Abruzzo. Questo progetto soddisferà la richiesta di avere spazi vivibili e accoglienti per le famiglie, dove trascorrere piacevoli momenti di svago e condivisione. Il progetto Pinqua rappresenta un segno tangibile dell'impegno costante della Regione Abruzzo nel migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e nell'investire nel benessere delle comunità locali. Con questo finanziamento, Vasto potrà rafforzare il suo patrimonio naturale e offrire ai suoi abitanti e ai visitatori spazi verdi più moderni, sicuri e accoglienti, promuovendo così un ambiente più sostenibile e armonioso. La Regione Abruzzo si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il territorio e dimostra la volontà di realizzare progetti concreti che contribuiscano al progresso e alla valorizzazione delle nostre città.

Il progetto Pinqua rappresenta un passo significativo verso un futuro migliore per Vasto, un'opportunità per riavvicinarsi alla natura e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini". Così, in una nota, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Vasto, Piernicola Carlesi.