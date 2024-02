Siglato importante accordo tra TUA Abruzzo e Sindacati: convergenza su punti strategici

Il presidente di TUA De Angelis: “Accordo soddisfacente, sviluppo della TUA priorità condivisa”

“Un accordo soddisfacente su tutti i fronti che dimostra quanto TUA sia attenta alle tematiche e alle problematiche dei lavoratori in un clima di fattiva e matura collabora-zione con tutte le sigle sindacali che ha portato, ancora una volta nell’ultimo biennio, a rafforzare una sinergica impostazione azienda-sindacati per il bene e lo sviluppo della TUA”.

Esordisce così Gabriele De Angelis, presidente della TUA, nel commentare il verbale d’intesa appena sottoscritto con le sigle Uiltrasporti, FAISA Cisal, FILT CGIL e FIT CISL che, di fatto, san-cisce la fine della fase di criticità emerse nell’ultimo periodo, alcune delle quali, che hanno interes-sato anche il tavolo prefettizio. Gli obiettivi raggiunti nel corso dell’incontro sindacale di questa mattina sono diversi.

INCREMENTO DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE VIAGGIANTE Alla luce dei recenti episodi di aggressione che hanno coinvolto alcuni operatori di esercizio, la TUA ha comunicato di aver avviato un processo tecnico per infrastrutturare internamente gli auto-bus attraverso l’isolamento del posto di guida grazie ad un’apposita cabina. Inoltre, l’abitacolo dei bus verrà dotato di un apposito pulsante di emergenza che, in caso di ne-cessità, permetterà di attivare l’intervento delle forze dell’ordine per il tramite della sala operativa della Protezione Civile.

ASSUNZIONI NUOVI OPERATORI DI ESERCIZIO Entro la prima decade di marzo saranno 20 i nuovi conducenti in organico nella TUA. “Anche su questo fronte – ha continuato Gabriele De Angelis – l’azienda ha dimostrato una parti-colare attenzione alle esigenze lavorative del personale, riconoscendo la necessità di implementa-re la forza attuale e procedendo speditamente affinché si possano inserire subito 7 operatori di esercizio entro la prossima settimana, altri 13 nel giro di un mese, per un totale di 20 nuovi innesti, fermo restando anche le previsioni del Piano Programma approvato dalla Regione Abruzzo”. Previsto, inoltre, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide (L’Aquila e Teramo) relativo al per-sonale manutentivo in base alle necessità lavorative delle due unità di produzione.

TRASFORMAZIONE FULL TIME PER PERSONALE DI OFFICINA E PERSONALE TECNICO C'è l'accordo anche sulla trasformazione dei contratti