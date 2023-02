PiadaPiave, il ristorante che dice no alla farina di grillo.

Il ristorante specializzato in piadine gourmet a Pescara si oppone all'utilizzo della cosiddetta "Farina di Grillo" con un cartello scherzoso, scatenando l'interesse dell'opinione pubblica.

Il ristorante PiadaPiave di Pescara si è opposto all'utilizzo della "Farina di Grillo" con un cartello scherzoso e ha scatenato l'interesse dell'opinione pubblica. Il ristorante, specializzato in piadine gourmet e con oltre 2000 recensioni positive su TripAdvisor, ha fissato un cartello all'entrata con la scritta "Non abbiamo grilli per la testa figuriamoci nelle piadine, come diciamo in Abruzzo la farina di grillo "magnetele tu". La posizione netta del ristorante ha generato un rapido riscontro sui social media, suscitando l'interesse di centinaia di persone.