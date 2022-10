Gessopalena, finanziato dalla Regione progetto manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale "Carpineto Vallone Rosso

Il costo complessivo dei lavori ammonta a quasi 197mila euro.

Finanziato dalla Regione Abruzzo il progetto "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità agro-silvo-pastorale "Carpineto Vallone Rosso" nel Comune di Gessopalena con fondi a valere sul PSR Abruzzo 2014-2020 (Misura M04-sottomisura 4.3- Intervento 4.3.2.). L'intervento consentirà di ripristinare una accettabile condizione di transitabilità del tratto viario rurale che dalla Morgia conduce a Silvilini allo scopo di agevolare le attività svolte dalle aziende agricole locali.

In generale si prevede:

1. il rifacimento della massicciata stradale mediante disposizione di materiale lapideo;

2. la realizzazione di una sovrastruttura stradale mediante la disposizione di materiale fine a minore pezzatura ben costipato e compattato da creare un fondo solido che permette il passaggio in comodità dei mezzi;

3. l'allargamento stradale trasversale della carreggiata;

4. la realizzazione di cunette in terra laterali necessarie al deflusso delle acque meteoriche;

5. l'allargamento dei fossati presenti e ripulitura degli stessi al fine di permettere un idoneo allontanamento e regimentazione delle acque meteoriche.

In Località Pietra dell'acqua vite è prevista, inoltre, la realizzazione di una cortina di massi ciclopici drenanti che risultano tali da permettere sia il deflusso delle acque verso il fossato di valle sia il passaggio dei mezzi agricoli. In Località Vallone Rosso verrà realizzato un guado in pietrame. In Località Carpineto verrà sanata la porzione della frana esistente mediante interventi che ricorrono a sistemazioni con elementi naturali quali drenaggi e palizzate. Il costo complessivo dei lavori è pari a € 196.981,20.