Presentata la 2^ edizione della Granfondo Trabocchi-Maiella: al via il 29 settembre 2024 da Fossacesia Marina

Nella Sala Consiliare "Falcone-Borsellino" del Comune di Fossacesia è stata presentata la seconda edizione della Granfondo Trabocchi-Maiella, l'evento cicloturistico che anche quest'anno partirà da Fossacesia Marina domenica 29 settembre 2024, con la partecipazione di oltre 500 ciclisti.

La manifestazione, ideata e organizzata dall'ex ciclista professionista Moreno Di Biase, che ha partecipato a cinque edizioni del Giro d’Italia, punta a valorizzare le bellezze paesaggistiche e naturali dell'Abruzzo. I partecipanti, infatti, partiranno dalla Costa dei Trabocchi e attraverseranno ben 15 comuni, tra cui Rocca San Giovanni, Paglieta, Sant’Eusanio del Sangro, Casoli, Lama dei Peligni e Fara San Martino, fino a raggiungere il Parco Nazionale della Maiella, per poi fare ritorno a Fossacesia Marina.

Novità 2024: è stato introdotto un percorso alternativo di 75 km interamente cicloturistico, che si aggiunge al tradizionale tracciato di 111 km con un dislivello complessivo di 1.196 metri. Lungo il percorso, i ciclisti affronteranno due tratti cronometrati in salita: uno a Casoli e l’altro tra Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni, destinati ai partecipanti che desiderano cimentarsi nella parte competitiva dell’evento.

Durante la giornata, ci sarà anche una sosta nel centro di Fossacesia per rendere omaggio ad Alessandro Fantini, ciclista locale tragicamente scomparso nel 1961, e per ricordare Simone Rogati, ciclista deceduto nel 2023.

L’evento, che nel 2023 ha riscosso un grande successo con oltre 400 partecipanti, mira a offrire un’esperienza unica a contatto con la natura, tra l’Adriatico e le pendici della Maiella, regalando ai ciclisti panorami mozzafiato e un’occasione per scoprire l'Abruzzo su due ruote.

La partenza è fissata per le ore 8:30 dallo stabilimento "Il Tempio del Mare" in via Bartali, Fossacesia Marina. Le iscrizioni sono aperte sul portale ENDU.