Ringraziamenti al Direttore Amministrativo Dott. Stroppa.

Le segreterie sindacali di categoria hanno espresso il loro sentito ringraziamento al Direttore Amministrativo dott. Giovanni Stroppa, che ha lasciato l'incarico dopo due anni di servizio.

"Il dott. Stroppa ha svolto un lavoro straordinario, che ha contribuito a migliorare notevolmente la qualità dei servizi offerti dall'azienda sanitaria", hanno scritto le segreterie, FP Cgil Chieti, Cisl FP Abruzzo Molise, Uil FPL, Fials, Nursind, Nursing Up, FSI e Cisal, in una nota. "Ha messo al centro i bisogni dei pazienti e del personale sanitario, creando un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante. Siamo grati per il suo carattere umile e le sue doti di ascolto. Ha dimostrato di essere un direttore amministrativo che ha a cuore il benessere delle persone".

Tra i principali risultati raggiunti dal dott. Stroppa durante il suo mandato, la stabilizzazione del personale sanitario. Grazie alle decisioni strategiche prese sotto la sua direzione, l'azienda è riuscita a garantire stabilità e professionalità a tanti dipendenti. Questo modello, definito come il "modello Chieti", ha attirato l'attenzione e l'apprezzamento di altre aziende sanitarie, che lo stanno prendendo come esempio per implementare miglioramenti nella propria gestione.

La Asl 2 Abruzzo sotto la guida del dott. Stroppa è diventata una sorta di "pioniere" nella stabilizzazione del personale sanitario. Il suo impegno nel mettere al primo posto le persone è stato un fattore chiave nel rendere migliore la Asl 2 Abruzzo.

"Desideriamo ringraziare il dott. Stroppa per tutto ciò che ha fatto per la Asl 2 Abruzzo e per la sanità regionale", hanno concluso le segreterie. "Siamo certi che continuerà ad affrontare con successo le future sfide che incontrerà. Il suo esempio rimarrà sempre una fonte di ispirazione per tutti noi".