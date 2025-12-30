Urbanistica, patrimonio e politiche abitative: Lanciano guarda al futuro con interventi strategici

Un anno di grandi risultati per l’assessorato all’Urbanistica, Patrimonio e Politiche della Casa guidato da Graziella Di Campli. Intervenuta alla conferenza stampa di fine anno, l’assessore ha tracciato un bilancio dei principali traguardi raggiunti nel 2025, sottolineando la sinergia tra pubblico e privato e il lavoro intenso degli uffici comunali.

Tra gli interventi più significativi, Cava della Breccia è stato indicato come “un vero fiore all’occhiello” della città. “Si tratta di un piano integrato di intervento che richiede una collaborazione profonda tra pubblico e privato – ha spiegato Di Campli – il privato può ottenere i suoi risultati, ma garantendo alla collettività interventi e miglioramenti visibili”. L’obiettivo, ha aggiunto, è offrire un impatto positivo sulla città, dal punto di vista urbanistico, ambientale e turistico.

Altro elemento di soddisfazione riguarda via Rosato e il progetto Torrieri, che insieme a Cava della Breccia rappresentano interventi strategici per il rinnovamento urbano. L’assessore ha ringraziato il dirigente e tutto il personale degli uffici comunali, evidenziando l’importanza della collaborazione quotidiana per portare a compimento progetti complessi.

Nel settore patrimonio, Di Campli ha sottolineato l’importanza della valorizzazione dei beni pubblici: “Non si tratta solo di manutenere ciò che abbiamo, ma di valorizzarlo per tramandarlo alle future generazioni”. Particolare attenzione è stata riservata ai progetti di collaborazione con associazioni e cittadini, che permettono di intervenire sui beni comuni in maniera responsabile e sostenibile.

Significativa anche la rivoluzione nelle politiche della casa, con la catalogazione delle cosiddette “case parcheggio” e la distinzione netta dalle case ATER. “Finalmente siamo riusciti a far capire che le case parcheggio hanno carattere provvisorio, mentre le case ATER sono assegnazioni a lungo termine, tramandabili anche agli eredi”, ha spiegato l’assessore, sottolineando l’importanza dei bandi per facilitare il passaggio verso l’assegnazione definitiva.

In sintesi, il 2025 per l’assessorato Di Campli è stato un anno di interventi strutturali e culturali, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana, valorizzare il patrimonio pubblico e rafforzare le politiche abitative, lasciando alla città un segno tangibile di innovazione e cura del territorio.