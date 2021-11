Rete Idrica Abruzzo, Campitelli: fino a 210 milioni di euro per interventi migliorativi

L'assessore regionale della Lega: Il mio impegno volto a garantire investimenti per risolvere l'annoso problema

"In arrivo i primi 85 milioni di euro per ridurre gli sprechi di un bene prezioso come l'acqua". Lo comunica l'assessore regionale della Lega Nicola Campitelli.

"Questi sforzi hanno l'obiettivo di potenziare la rete idrica abruzzese garantendo un flusso d'acqua sempre costante, evitando perdite e sprechi, vero tallone d'achille in questi ultimi anni, soprattutto in provincia di Chieti. Il mio personale impegno sarà volto a garantire maggiori investimenti su questo territorio al fine di risolvere definitivamente il problema. Un sincero ringraziamento all'Assessore titolare della delega Emanuele Imprudente per la capacità e la professionalità dimostrata nella risoluzione di questo annoso problema."