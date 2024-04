Regione Abruzzo, martedì prossimo verrà definita la nuova Giunta di Marsilio bis

Mercoledì la seduta di insediamento

Martedì, con ogni probabilità, sarà il giorno in cui verrà definita la Giunta regionale in Abruzzo. Lo ha comunicato all'Aquila, incalzato dai giornalisti, il governatore Marco Marsilio a margine di un sopralluogo a palazzo Centi in occasione dell'anniversario del sisma a L'Aquila.

"Lunedì - ha detto - sarò a Bruxelles per un impegno nel Comitato europeo delle regioni, martedì ho convocato i partiti della coalizione di maggioranza. Scioglieremo i nodi per andare poi mercoledì in aula e iniziare questo secondo storico mandato per l'Abruzzo. Sono sicuro - ha aggiunto - che tutti avranno la responsabilità e la serietà di sapere che cosa bisogna fare e come bisogna partire con il piede giusto".

È stata infatti fissata per mercoledì 10 aprile la seduta di insediamento del consiglio regionale. La convocazione è stata firmata dal consigliere regionale anziano del consiglio regionale dell'Abruzzo, Luciano Marinucci, sentito il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per le ore 11.