Pontida, D'Incecco (Lega): due giorni di comunità, confronto e impegno politico

Il coordinatore regionale della Lega "Per il terzo anno consecutivo l'Abruzzo è stato presente con un proprio stand, molto apprezzato per l'accoglienza e per la possibilità di far conoscere e degustare i prodotti tipici del territorio."

Anche quest'anno l'Abruzzo con i suoi amministratori, dirigenti e militanti ha partecipato con grande entusiasmo al raduno nazionale della Lega di Pontida. Al centro dell'appuntamento, i grandi temi che caratterizzano l'impegno del partito: territori, libertà, sicurezza, lavoro e identità.

"Per il terzo anno consecutivo – sottolinea Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega – l'Abruzzo è stato presente con un proprio stand, molto apprezzato per l'accoglienza e per la possibilità di far conoscere e degustare i prodotti tipici del territorio. Sono venuti a trovarci numerosi esponenti nazionali del partito, a cominciare dal segretario Matteo Salvini, che ieri sera, in occasione della festa dei giovani, si è anche fermato ad assaporare gli immancabili arrosticini, simbolo della nostra tradizione e convivialità. E ancora il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i vice segretari federali del partito Silvia Sardone e Claudio Durigon. Tutti accolti con grande entusiasmo."

"Pontida - prosegue - è una grande festa della comunità della Lega, ma anche un appuntamento politico importante per rilanciare le nostre battaglie. Sono stati due giorni di confronto e partecipazione, un'occasione per ritrovarci e ribadire le priorità, che sono dare le risposte di cui i cittadini hanno bisogno e, quindi, più sicurezza, autonomia, meno tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina, tutela dei territori e difesa della nostra identità. Abbiamo vissuto un weekend intenso - conclude -, in cui abbiamo portato a Pontida la voce e le istanze dell'Abruzzo. Un sincero e sentito ringraziamento va a tutti i militanti, agli amministratori, ai dirigenti, alla Lega giovani. La loro presenza e il loro entusiasmo sono la testimonianza della forza della Lega Abruzzo".