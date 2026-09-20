Anci, sindaco L'Aquila Pierluigi Biondi è il nuovo vicepresidente

"Porterò la voce delle città medie e delle aree interne"

Il presidente dell'Anci, Associazione nazionale comuni italiani e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha nominato il sindaco dell'Aquila e presidente regionale Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, vicepresidente nazionale dell'associazione: si occuperà di formazione di amministratori e personale degli enti associati e di Anci Comunicare.



"Da sindaco di una città che ha fatto della ricostruzione un laboratorio porterò in Anci la voce dei territori, delle città medie, dei piccoli Comuni e delle aree interne - ha spiegato Biondi -. Le Città medie sono la spina dorsale del Paese e cerniera tra le grandi aree metropolitane e i territori interni.

Troppo spesso restano fuori dalle politiche nazionali, ma sono decisive per la coesione e lo sviluppo".

"Ringrazio il presidente Manfredi per la fiducia.