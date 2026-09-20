Lunedì 21 Settembre 2026

Politica

ANCI, Biondi vicepresidente nazionale, Carla Zinni e Antonio Silveri: “L’Abruzzo porta la sua voce ai vertici dei Comuni italiani”

20/09/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
ANCI, Biondi vicepresidente nazionale, Carla Zinni e Antonio Silveri: “L’Abruzzo porta la sua voce ai vertici dei Comuni italiani”

"Quando un amministratore abruzzese arriva ai vertici nazionali dei Comuni italiani, è tutto il territorio a fare un passo avanti."

“La nomina di Pierluigi Biondi a vicepresidente nazionale dell’ANCI è una bella notizia per L’Aquila e per tutto l’Abruzzo. È il riconoscimento del valore di un amministratore che in questi anni ha saputo dimostrare, sul campo, capacità, concretezza e visione”.

Lo dichiarano Carla Zinni , responsabile regionale e Antonio Silveri responsabile provinciale de l'Aquila del Dipartimento Enti locali di Fratelli d’Italia, commentando la nomina del sindaco dell’Aquila a vicepresidente nazionale dell’ANCI.

Foto, Carla Zinni

“Quando un amministratore abruzzese arriva ai vertici nazionali dei Comuni italiani, è tutto il territorio a fare un passo avanti.La nomina di Biondi rafforza il peso dell’Abruzzo nel confronto nazionale e offre ai nostri Comuni una voce autorevole in più nei luoghi dove si assumono decisioni importanti per i territori. L’Aquila ha vissuto e continua a vivere sfide amministrative straordinarie: dalla ricostruzione alla gestione degli investimenti, dalla valorizzazione del territorio alla programmazione delle risorse nazionali ed europee."

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