ANCI, Biondi vicepresidente nazionale, Carla Zinni e Antonio Silveri: “L’Abruzzo porta la sua voce ai vertici dei Comuni italiani”

"Quando un amministratore abruzzese arriva ai vertici nazionali dei Comuni italiani, è tutto il territorio a fare un passo avanti."

“La nomina di Pierluigi Biondi a vicepresidente nazionale dell’ANCI è una bella notizia per L’Aquila e per tutto l’Abruzzo. È il riconoscimento del valore di un amministratore che in questi anni ha saputo dimostrare, sul campo, capacità, concretezza e visione”.

Lo dichiarano Carla Zinni , responsabile regionale e Antonio Silveri responsabile provinciale de l'Aquila del Dipartimento Enti locali di Fratelli d’Italia, commentando la nomina del sindaco dell’Aquila a vicepresidente nazionale dell’ANCI.

Foto, Carla Zinni

“Quando un amministratore abruzzese arriva ai vertici nazionali dei Comuni italiani, è tutto il territorio a fare un passo avanti.La nomina di Biondi rafforza il peso dell’Abruzzo nel confronto nazionale e offre ai nostri Comuni una voce autorevole in più nei luoghi dove si assumono decisioni importanti per i territori. L’Aquila ha vissuto e continua a vivere sfide amministrative straordinarie: dalla ricostruzione alla gestione degli investimenti, dalla valorizzazione del territorio alla programmazione delle risorse nazionali ed europee."