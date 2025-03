Pescara, il Presidente Sospiri: "Il contrasto al cyberbullismo deve essere un'emergenza istituzionale"

Il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri è intervenuto nell'Officina del Gusto dell'Istituto Alberghiero Ipssar 'De Cecco' di Pescara, in occasione della IVa Giornata Nazionale di Contrasto a Bullismo e Cyberbullismo, organizzata dal Kiwanis International distretto Italia - San Marino in collaborazione con l'IPSSEOA "De Cecco".

L'evento ha visto la partecipazione di 16mila studenti collegati in streaming e di Paolo Picchio, padre di Carolina, la giovane vittima di cyberbullismo alla quale è stata dedicata la prima legge europea su Bullismo e Cyberbullismo.

"Il contrasto al Cyberbullismo dev'essere l'emergenza istituzionale attorno alla quale dobbiamo creare una grande alleanza, rimettendo i nostri giovani al primo posto, per proteggerli, sostenerli e non rischiare di perdere un'intera generazione. Dobbiamo restare sempre in allerta, pronti a cogliere i primi segnali di disagio per rivolgerci a chi ha le giuste competenze per affrontare il problema", ha dichiarato Sospiri.

Il Presidente ha ringraziato le Forze dell'Ordine per il loro impegno quotidiano contro bullismo e cyberbullismo, sottolineando la loro capacità di intercettare i segnali di disagio e di allertare le famiglie e gli enti competenti.

Nel suo intervento, Sospiri ha fatto riferimento alla miniserie Netflix "Adolescenza", attualmente tra le più viste, che racconta la storia di un ragazzo apparentemente esemplare il cui disagio non evidente esplode in un atto di violenza estrema. Il Presidente ha evidenziato come, nella serie, i genitori si rendano conto di aver perso il controllo del figlio nel momento in cui gli hanno comprato un computer, permettendogli di trascorrere troppo tempo isolato nella sua stanza.

"Questo ci dimostra che siamo dinanzi a un problema gigantesco, che ha una dimensione di cui non ci rendiamo conto, e se non interveniamo rischiamo di avere una fascia di generazione che perderemo", ha concluso il Presidente Sospiri.