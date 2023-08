Nomina Commissione Straordinaria di Liquidazione per il Comune di Chieti: Una mossa decisiva per affrontare il dissesto finanziario

La comunicazione è giunta dalla prefettura di Chieti

Una svolta senza precedenti si è verificata nel Comune di Chieti, segnando un passo cruciale per affrontare le sfide finanziarie in corso. In risposta alla deliberazione del Consiglio comunale numero 320, datata 22 giugno 2023, in cui è stato dichiarato il ricorso alla procedura di dissesto finanziario dell'Ente, è stata annunciata la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione. Questa decisione, adottata con un decreto emanato dal Presidente della Repubblica, rappresenta un passo deciso verso la gestione responsabile e la soluzione delle questioni finanziarie che affliggono il Comune. L'istituzione della Commissione Straordinaria di Liquidazione è stata attuata in conformità all'articolo 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Questo organo avrà il compito di affrontare l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento passato, oltre che di attuare tutte le misure necessarie per estinguere i debiti pendenti.

I tre componenti nominati sono individui di alta professionalità e competenza: Dott. Nello Rapini, dottore commercialista e revisore contabile con uno studio professionale a Pescara; Dott. Guglielmo Lancasteri, dottore commercialista e revisore contabile con uno studio professionale a Pescara; Dott. Francesco Pisani, funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia. Gli incaricati detengono i poteri previsti dall'articolo 253 del Testo unico sopracitato. La nomina della Commissione è avvenuta in base alla proposta del Ministro dell'Interno e su designazione del Prefetto di Chieti, con l'approvazione finale del Presidente della Repubblica. La Prefettura di Chieti sarà responsabile della notifica del Decreto Presidenziale a tutti gli enti e organismi coinvolti nei prossimi giorni. Una volta notificato, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si insedierànei prossimi giorni presso il palazzo comunale per intraprendere le attività delegate per legge. Il primo passo di questa commissione sarà l'elezione interna del Presidente, il quale guiderà l'organo attraverso le complesse fasi di gestione finanziaria e amministrativa.