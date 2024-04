Lanciano, realizzata la gradinata che collega il terminal bus e via del Torrione, la soddisfazione del gruppo di Fratelli d'Italia

"Infrastrutture con standard di sicurezza e di qualità sempre più elevati sono il presupposto per garantire l’ammodernamento della città, per riconciliare il pedone con l’ambiente circostante è il cuore della nostra missione".

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Paolini, anche con il costante impegno del gruppo consigliare di FdI, ha inaugurato una nuova arteria pedonale nella città di Lanciano. Grazie al finanziamento di €62.500 del Ministero dell'Interno per l'anno 2023, è stato realizzato un importante collegamento tra il terminal bus e Via del Torrione.

Ad annunciarlo con grande soddisfazione il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia con una una nota. Si tratta di gradinata di circa 42 metri di lunghezza e 1,30 metri di larghezza, accompagnata dalla sistemazione di un'area laterale di circa 60 mq e l'aggiunta di aree di sosta e ristoro. Questa nuova struttura non solo migliora la mobilità dei cittadini e degli studenti, ma si inserisce anche nel contesto del potenziamento dell'attrattività turistica di Lanciano.

Il coordinatore e Capogruppo Consiliare, Gabriele Di Bucchianico, insieme all'Assessore ai LL.PP Paolo Bomba, al Presidente del Consiglio Comunale Gemma Sciarretta e al Presidente della III Commissione Consiliare Gianluca D'Intino, sottolineano l'importanza di infrastrutture sicure e di qualità per il miglioramento della città. Questo intervento rappresenta un passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile e nell'incremento della vivibilità urbana, rispondendo alle esigenze dei cittadini e dei visitatori di Lanciano. "Questa opera rappresenta una piccola infrastruttura ma fondamentale nell’ambito della possibilità di muoversi in sicurezza ed evitare pericolosi percorsi, ma, soprattutto, un fattore di sviluppo strategico per l’arrivo dei bus al terminal e per mettere nelle condizioni i tanti studenti che transitano nella nostra città di arrivare in tutta sicurezza ai propri mezzi di trasporto e poi raggiungere le proprie case e le proprie famiglie dopo aver studiato nelle nostre scuole. Tutto ciò ci consente di guardare con fiducia e ottimismo alle nuove importanti sfide da cui siamo attesi, nella consapevolezza che nessun obiettivo può essere precluso".