Lanciano, Donne che sostengono le donne!

Dora Bendotti, Rita Aruffo e Elisabetta Merlino, le tre candidate di centrosinistra al Consiglio Regionale del Patto per l'Abruzzo, per Luciano D'Amico presidente, hanno incontrato le associazioni che operano sul territorio in difesa dei diritti delle donne. Per capire, ascoltare e pianificare interventi condivisi.

Le candidate del centro sinistra per il rinnovo del consiglio regionale in Abruzzo Dora Bendotti di Abruzzo Insieme, Rita Aruffo di Alleanza Verdi e Sinistra ed Elisabetta Merlino, del Partito Democratico, nella circoscrzione provincia di Chieti, hanno incontrato ieri a Lanciano le operatrici dei centri e delle associazioni anti violenza del territorio frentano.

L'incontro, "Donne che sostengono le Donne, tenutosi in modo informale all'Hotel Excelsior di Lanciano, è stato pensato per favorire il dialogo e comprendere le esigenze delle donne vittime di violenza, nonché per discutere delle azioni future. Durante l'incontro, sono emerse diverse necessità e istanze, tra cui l'aumento del plafond dei finanziamenti per le donne vittime di violenza, la creazione di case di primissima accoglienza, l'accelerazione dei tempi per l'erogazione dei fondi alle strutture di difesa delle donne e l'istituzionalizzazione dei centri anti violenza a livello regionale.

Le operatrici dei centri anti violenza, rappresentanti delle associazioni Dafne, Donn'è, I colori dell'Iride, Centro Italiano Femminile (Cif), e associazione Ok, hanno condiviso diverse istanze con le candidate tra le quali la necessità di istituire "case di transizione", luoghi sicuri in grado di rispondere immediatamente alle emergenze. Si tratta di strutture diverse dalle tradizionali case rifugio, richiedendo una procedura più snella per rispondere prontamente alle situazioni di pericolo senza necessariamente configurare un contesto di grave pericolo per l'incolumità delle vittime. L'incontro informale ha permesso alle candidate di instaurare un dialogo diretto con le operatrici del settore creando un'atmosfera armoniosa amichevole e di condivisione di intenti. L'iniziativa ha ricevuto il plauso delle partecipanti, sottolineando l'importanza di un impegno concreto per la difesa dei diritti delle donne e la lotta contro la violenza di genere in Abruzzo.