Il Gruppo Consiliare della Regione "Lega Abruzzo - Salvini", ha presentato disegno di legge "Abruzzo – Regione del benessere"

Il Gruppo Consiliare della Regione "Lega Abruzzo - Salvini", rappresentato dal Capogruppo Pietro Quaresimale, ha presentato il nuovo disegno di legge "Abruzzo – Regione del benessere" in una conferenza stampa

La legge, partendo dalla considerazione che l'Abruzzo rappresenta a livello mondiale la quinta regione per qualità della vita (Huffington USA) e che lo stile di vita rappresenta il miglior antidoto avverso l'insorgenza delle più gravi patologie come il diabete, le malattie cardiocircolatorie, tumori ecc. (nota della Fondazione Veronesi), detta disposizioni di carattere generale al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare la Regione sotto ogni aspetto. Incide dunque in materia ambientale, sanitaria, turistica, educativa, sociale, economica ecc. in una logica di visione innovativa ed unificante l'intera attività regionale. In particolare la legge detta disposizioni per: promuovere il benessere degli abruzzesi sotto molteplici aspetti; l'individuazione del brand "Abruzzo Benessere" per promuovere e valorizzare la Regione in chiave di turismo sostenibile. "Si tratta di una legge molto interessante – ha dichiarato l'Europarlamentare Massimo Casanovasia - perché guarda alla crescita complessiva della Regione, sia perché coniuga le esigenze dì tutela ambientale in uno con lo sviluppo sostenibile, così riaffermando le linee sancite dall'Art. 37 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali. La mia presenza è dunque dettata dalla volontà di impegnarmi concretamente a livello Europeo per sostenere i progetti ed i programmi di questa legge". "Per la Lega la legge segna il cambio di passo nell'azione di governo regionale, conformemente al mandato ricevuto dagli elettori. I programmi e i progetti per il benessere degli abruzzesi costituiranno il collegato alla Finanziaria del 2020 – ha affermato Luigi D'Eramo – e non vogliamo che le nostre leggi rimangano vuoti proclami come nel passato remoto di altri governi, ma progetti concreti che debbono trovare nel bilancio regionale adeguata copertura ed idonea previsione finanziaria". "Per noi la legge rappresenta un impegno fattivo di straordinaria rilevanza: in tal senso – ha infine dichiarato il Capogruppo Pietro Quaresimale - attiveremo da subito un piano comunicativo anche attraverso la newsletter del gruppo regionale, che chiameremo Abruzzo Benessere, così da caratterizzare l'azione della Lega in Regione incentrandola su questo tema. La Legge sarà aperta al contributo di tutti poiché dopo la presentazione ufficiale il testo normativo dovrà costituire la base di discussione per le varie conferenze programmatiche che terremo sul territorio regionale".