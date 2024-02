Il Cipess rifinanzia con 950 mln di euro primi due lotti per potenziamento della ferrovia Roma-Pescara

Il Capogruppo di Fratelli d'Italia: Massimo Verrecchia. “E’ un intervento che era stato definanziato a causa del mancato completamento da parte del precedente governo della procedura di autorizzazione del relativo appalto nei termini previsti dal PNRR

“E’ una giornata importante oggi per l’Abruzzo: nella seduta di oggi il Cipess ha rifinanziato i primi due lotti relativi al potenziamento della ferrovia Roma-Pescara per un importo pari a 950 milioni di euro, con l’impegno del Governo a finanziare il resto dell’opera. Si tratta di un intervento che attendeva di essere realizzato da almeno mezzo secolo."

"Il potenziamento della direttrice Roma - Pescara ha una funzione infrastrutturale chiave in grado di stabilire un efficiente collegamento trasversale appenninico, di incrementare l’efficienza dei collegamenti, anche su lungo raggio, nell’ottica di migliorare e rendere competitiva l’offerta dei servizi ferroviari merci e passeggeri, riducendo i tempi di percorrenza e offrendo nuove soluzioni di spostamento”. E’ quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“E’ un intervento che era stato definanziato a causa del mancato completamento da parte del precedente governo della procedura di autorizzazione del relativo appalto nei termini previsti dal PNRR – ricorda Verrecchia - e oggi, grazie all’impegno della presidente Giorgia Meloni, del ministro Raffaele Fitto, del ministro Matteo Salvini e del presidente Marco Marsilio, è stato rifinanziato con i fondi Sviluppo e coesione 2021-2027. Sempre oggi dal Cipess – prosegue l’esponente FdI - sono stati destinati all’Abruzzo ulteriori 150 milioni di euro che saranno spesi per i seguenti interventi: rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; miglioramento dell'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; promozione della competitività delle PMI; sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; per promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; per preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; e ancora per favorire un'occupazione sostenibile e di qualità e incentivare la mobilità dei lavoratori; per l'inclusione sociale, per combattere povertà e ogni discriminazione; e per investire nell'istruzione e nella formazione professionale. La seduta odierna del Cipess ha una portata storica: assegna alla Regione Abruzzo 1 miliardo e 100 milioni di euro, oltre al miliardo e 250 milioni di due settimane fa con la firma del presidente Giorgia Meloni dell'Accordo di coesione per l'Abruzzo”, così conclude Verrecchia.