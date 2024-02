Elezioni regionali Abruzzo, il leader 'Noi Moderati' Maurizio Lupi a Pescara per presentare la lista dei candidati

Lupi: vincere la sfida delle liste di attesa in sanità

"Sulla sanità Marsilio ha già fatto tanto, ma dobbiamo vincere la sfida, delle lunghe liste d'attesa e abbattere la mobilità passiva". A sostenerlo il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, intervenuto a Pescara per la presentazione dei candidati della lista in provincia, in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

All'incontro con la stampa, erano presenti, oltre i candidati, il sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Giorgio Silli, e il Coordinatore regionale, Paolo Tancredi. Secondo Lupi "potrebbe esserci per la prima volta, anche in Abruzzo, una continuità politica e amministrativa con il buon governo di questi ultimi cinque anni del presidente Marco Marsilio, che ci può proiettare per i prossimi cinque anni verso il futuro, con le risorse che il Governo Meloni, ha messo a disposizione di questo territorio".

"Il contributo di Noi Moderati, in vista delle elezioni del 10 marzo - ha proseguito Lupi - è fondamentale perché bisogna tornare ad una politica di concretezza, responsabilità e competenza, come dimostrano i nostri candidati nelle quattro province, che abbiamo riappassionato alla politica e che sono qui oggi, a testimoniarlo". In conclusione, Lupi ha tenuto a precisare che "bisogna investire sull'alleanza scuola-lavoro, puntando all'educazione, alla formazione e alla scuola, perché la dignità e il lavoro sono importanti, qui in Abruzzo come in tutto il Paese".