Il movimento 5 Stelle ottiene un 18,45 e batte il Pd che ha ottenuto il 16,21% dei consensi, la Lega scende all'8,33%

Fratelli d’Italia fa il pieno di voti anche in Abruzzo, in Italia il partito ha quintuplicato il dato delle scorse elezioni, e porterà in Parlamento due senatori e quattro deputati, due seggi andranno al Partito democratico e uno alla Lega. Poi c'è battaglia tra i candidati di Azione, Pd e M5S.

Al Senato eletti l’assessore regionale a Bilancio e Personale Guido Liris, dell' Aquilano e il segretario regionale del partito, Etel Sigismondi, di Vasto. Per il Partito democratico eletto il segretario regionale Michele Fina, di Avezzano. Il Movimento 5 Stelle, secondo partito anche in Abruzzo, elegge Gabriella di Girolamo di Sulmona che supera i consensi ottenuti dal candidato di Forza Italia Lorenzo Sospiri.

Per la Camera: nell’Uninominale L’Aquila Teramo, per Fratelli d’Italia eletta Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani, di Roma, presidente nazionale dei giovani di Fdi, romano e Rachele Silvestri, deputata uscente delle Marche. Alla Camera eletto il pescarese Guerino Testa,capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale.

Eletto alla Camera il candidato della Lega Alberto Bagnai, già senatore, economista toscano.

Passa alla Camera per il centrosinistra il pescarese Luciano D’Alfonso, senatore uscente e presidente della Commissione Finanze del Senato. Sarebbero eletti la deputata anche l'uscente del Movimento 5 stelle Daniela Torto, di Chieti il senatore uscente Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, pescarese. Sfida all’ultimo voto tra Giulio Sottanelli, segretario regionale di Azione di Calenda e Stefania Di Padova assessora al Bilancio al Comune di Teramo, per il Partito democratico. Il deputato uscente della Lega, Luigi D’Eramo, segretario regionale del partito, occorrerà la redistribuzione dei seggi a livello nazionale.

Dati 1602 sezioni su 1635

Il Movimento Cinque Stelle è il secondo partito e a pochi seggi dalla fine dello scrutinio può festeggiare l’elezione di Gabriella Di Girolamo, dopo il testa a testa con Lorenzo Sospiri.

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 152.604 27,99 –163625

FORZA ITALIA FORZA ITALIA 11,14 –65115

LEGA PER SALVINI PREMIER LEGA PER SALVINI PREMIER 8,05 47039

– NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 0,69 4005

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 16,50 96456

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 2,72– 15904

+EUROPA 1,97 11 536

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –CENTRO DEMOCRATICO 0,63 3658

MOVIMENTO 5 STELLE 18,43% 107742

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 6,27 36635

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,87 10944

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1,72 10032

ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6.965 1,26 VITA 1,12 6543

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS 0,27 1595

FRATELLI D'ITALIA 27,42% 161374

FORZA ITALIA 12,15% 71530

LEGA PER SALVINI PREMIER 8,31% 48891

NOI MODERATI- LUPI TOTI BRUGNANO UDC 0,64% 3764

PARTITO DEMOCRATICO ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 0,64% 3764

ALLEANZA E VERDI E SINISTRA 2,65% 15606

+EUROPA 1,97 11579

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO 0,64% 3738

MOVIMENTO 5 STELLE 18,53% 9500

AZIONE ITALIA VIVA CALENDA 6,06% 35656

ITALEXIT PER L'ITALIA 1,92% 11306

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1,61% 9500

ITALIA SOVRANA E POPOLARE 0,26% 7400

ALTERNATIVA PER L'ITALIA 0,26% 1510