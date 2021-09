Elezioni amministrative Lanciano, presentata la lista Rilanciamo Lanciano a sostegno di Ivaldo Rulli

Conferenza stampa stamane a Lanciano, nella sede elettorale della Lega, dell’Assessore regionale Nicola Campitelli, insieme al segretario regionale del partito, l’On. Luigi D’Eramo, per rendere nota l’approvazione di 3 progetti pari a 45 Milioni di euro per la Regione Abruzzo nell’ambito del Programma nazionale della Qualità dell’abitare (PinQua) promosso dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile (Mims).