Il segretario del partito di Salvini in Abruzzo commenta l'esito del voto sottolineando come nelle principali città al voto la Lega sia sia confermata quasi ovunque prima lista nel centrodestra ed in particolare a Lanciano, dove siamo primo partito in città con l'11,7%.

"I risultati di questa tornata elettorale per le amministrative - spiega in una nota il Segretario della Lega Abruzzo On. Luigi D'Eramo - confermano la tenuta del partito in tutta la regione. Nei piccoli comuni sotto i quindicimila abitanti sono stati eletti 40 amministratori locali appartenenti alla Lega. A loro un grande in bocca al lupo per il difficile lavoro che li attende."

"Nelle principali città al voto, invece - prosegue D'Eramo - la Lega si è confermata quasi ovunque prima lista nel centrodestra, come a Roseto, Sulmona ed in particolare a Lanciano, dove siamo primo partito in città con l'11,7%. Adesso tutti gli sforzi sono puntati al turno del ballottaggio, dove migliaia di cittadini abruzzesi avranno l'occasione di scrivere il futuro della propria città scegliendo di votare per un centrodestra che sui territori si è dimostrato compatto e capace di offrire una proposta politica seria”.