Capogruppo M5s in Regione Abruzzo su risultati elezioni politiche

“Il Movimento 5 Stelle, pur correndo da solo in questa tornata elettorale, in Abruzzo ottiene la fiducia del 20% dei cittadini.

"Un risultato straordinario che ci conferma la prima forza politica di opposizione e l’unico punto di riferimento per l’area progressista, in contrasto alle politiche della destra di Fratelli d’Italia” ad affermarlo è il Capogruppo in Regione Abruzzo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri che continua “Abbiamo superato con ampio margine ben due dei tre partiti che compongono la coalizione vincente e staccato tutti i partiti di opposizione. Un risultato straordinario di cui andiamo fieri e che traccia la strada al Movimento 5 stelle come unica reale alternativa all’attuale governo regionale guidato dal presidente di FDI Marco Marsilio” conclude.