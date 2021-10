Ballottaggio Lanciano, centrodestra condanna con fermezza gli episodi di violenza a Roma

I movimenti politici che sostengono il candidato sindaco Filippo Paolini esprimono solidarietà alla Cgil ma dicono no "al tentativo di strumentalizzazione politica locale pretestuosa e manifestamente infondata" in occasione della competizione elettorale.

A Lanciano le liste collegate al candidato Sindaco del centrodestra Filippo Paolini: Alleanza con Paolini, Nuova Lanciano, LibertAzione,“Lanciano che Verrà, Lega - Salvini Abruzzo, Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni e Forza Italia – UDC - Autonomie e Partite Iva, in una nota condannano con fermezza gli episodi di violenza accaduti a Roma ed esprimono solidarietà, nei confronti del sindacato della C.G.I.L., al quale rivolgono “sincera e compatta solidarietà”.

“La violenza non è forza ma soltanto debolezza distruttrice.” Si legge nella nota congiunta dei movimenti politici che sostengono Paolini. “In queste ore stiamo assistendo, però, ad un tentativo di strumentalizzazione politica a livello locale pretestuosa e manifestamente infondata. I movimenti politici della coalizione si riconoscono nei valori, nei diritti e nelle libertà sancite dalla Costituzione".

"Il candidato Sindaco Filippo Paolini è una persona coerente e, come sempre ha fatto in passato, sarà il massimo garante della Medaglia d’oro conquistata dai Martiri Ottobrini. Lanciano è libera e continuerà ad esserlo. La ventilata “minaccia” fascista non deve mai essere strumento di propaganda politica aleggiata, ogni volta, in prossimità di una competizione elettorale. - continuano le liste che sostengono Paolini - I cittadini lancianesi sono chiamati a scegliere il proprio Sindaco sulla base della valutazione degli ultimi dieci anni di governo del centrosinistra e dei programmi dei candidati. Ed è proprio per questo che rivolgiamo a tutti i cittadini l’invito ad esercitare il proprio diritto/dovere di voto, nel rispetto e nel ricordo di chi ha versato il proprio sangue per assicurarci i principi della democrazia e della libertà”. Conclude la nota.